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Коммерческая недвижимость в Патхумтхани, Таиланд

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1 объект найдено
School business for sale in Pathum Thani Province, Thailand, near Future Park Rangsit Mall, 2.8 km. в Бангкок, Таиланд
School business for sale in Pathum Thani Province, Thailand, near Future Park Rangsit Mall, 2.8 km.
Бангкок, Таиланд
Комнаты 46
School business for sale in the Rangsit-Nakhon Nayok Road area, Pathum Thani Province, near …
€7,50 млн
в месяц
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