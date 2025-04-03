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Квартиры с террасой в Патхумтхани, Таиланд

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1 объект найдено
Квартира 6 комнат в Sanam Bin Subdistrict, Таиланд
Квартира 6 комнат
Sanam Bin Subdistrict, Таиланд
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 383 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейном и парком рядом с аэропортом, Бангкок, Таиланд Резиденция располаг…
$724,528
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Параметры недвижимости в Патхумтхани, Таиланд

с садом
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