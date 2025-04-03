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Жильё в Патхумтхани, Таиланд

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Khlong Luang, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Khlong Luang, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Этаж 10/17
Инвестируйте в уникальные апартаменты California condo! Дом сдан! Готов к заселению!Полная м…
$443,609
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов