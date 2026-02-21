Показать объекты на карте Показать объекты списком
  Таиланд
  2. Таиланд
  Жилая
  Квартира
  Бассейн
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Pak Nam Samut Prakan Town Municipality, Таиланд

Квартира 1 спальня в Ban Sam Phraek, Таиланд
Квартира 1 спальня
Ban Sam Phraek, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$364,925
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Ban Sam Phraek, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Ban Sam Phraek, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 24/38
ДИФИЦИТHАЯ ЕВРО ТРЁХкомнатнaя кваpтирa в ГОTОBОМ кoмплeкce БEЗ pисков недoстpоя, в СУПEP ЛOK…
$163,810
