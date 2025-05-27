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Виллы с садом в Патонге, Таиланд

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13 объектов найдено
Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Discover an exquisite retreat nestled at the serene southern end of Patong. This modern vill…
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 462 м²
Located within 1,3 km walk from Patong beach, this villa offers all the modern comforts and …
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 329 м²
The outstanding look of this villa is what made its design get an award. If you want to find…
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 8
Площадь 750 м²
A stunning 8 bedroom villa located in the hills above Kalim Beach offering infinite luxury a…
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 1 200 м²
Luxury villa with panoramic sea views! Details: Six bedrooms and seven bathrooms Land area -…
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 477 м²
Luxurious villa located in a closed area in the heart of Phuket. On top of a hill, with magn…
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 660 м²
Concealed behind each entrance at this Villa is a lively miniature wonderland. Wandering thr…
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 200 м²
Imagine living where breathtaking sunsets meet sweeping ocean views — welcome to this specta…
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Beautiful, recently renovated villa in Patong features amazing Seaview and private pool. It …
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 294 м²
Luxury villa located in the famous area of the island - Patong. This resort is surrounded by…
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 7
Площадь 1 200 м²
This villa is located in the hills of Patong. It has heartbreaking view at Patong Bay, espec…
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 200 м²
Elevated above the vibrant coastline, this stunning villa offers an incredible opportunity t…
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Вилла в Патонг, Таиланд
Вилла
Патонг, Таиланд
Площадь 450 м²
Gracefully clinging to the edge of a private peninsula, the Villa offers luxury elegant desi…
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