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Жильё с бассейном в Патонг, Таиланд

квартиры
22
дома
8
5 объектов найдено
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Патонг, Таиланд
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Патонг, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 460 м²
Этаж 3
Это уникальный пляжный дом с современным дизайном, расположенный на холме Калим прямо у моря…
€2,56 млн
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Патонг, Таиланд
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Патонг, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 274 м²
Количество этажей 3
Роскошный пентхаус с пятью спальнями в элитном комплексе, станет прекрасным местом для прожи…
€1,65 млн
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Патонг, Таиланд
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 273 м²
Количество этажей 3
Роскошный пентхаус с двумя спальнями в элитном комплексе станет прекрасным местом для прожи…
€1,11 млн
Кондо с бассейном в Патонг, Таиланд
Кондо с бассейном
Патонг, Таиланд
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 7
Патонг Лофт - это провет кондо, расположенны на Патонге. Проект был завершен в декабре года.…
€64,010
Кондо 2 спальни с бассейном, с видом на город в Патонг, Таиланд
Кондо 2 спальни с бассейном, с видом на город
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 4/7
Дизайнерские духспальны апартаменты в Патонг Лофт на Патонге. Патонг Лофт - это провет кондо…
€128,020
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