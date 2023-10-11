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Жильё с видом на море в Патонг, Таиланд

квартиры
22
дома
8
7 объектов найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Патонг, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Патонг, Таиланд
Patong Bay Sea View - это современный комплекс, состоящий из 3 этажного здания с 454 квартир…
Цена по запросу
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Патонг, Таиланд
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Патонг, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 460 м²
Этаж 3
Это уникальный пляжный дом с современным дизайном, расположенный на холме Калим прямо у моря…
€2,56 млн
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Патонг, Таиланд
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 273 м²
Количество этажей 3
Роскошный пентхаус с двумя спальнями в элитном комплексе станет прекрасным местом для прожи…
€1,11 млн
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Патонг, Таиланд
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Патонг, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 3
Роскошные трехкомнатные апартаменты в элитном комплексе станут отличным местом для большой с…
€497,000
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Патонг, Таиланд
Дом 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 3
Роскошные апартаменты с двумя спальнями в элитном комплексе станут прекрасным местом для сем…
€555,000
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Патонг, Таиланд
Дом 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Патонг, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 227 м²
Количество этажей 3
Роскошные трехкомнатные апартаменты в элитном комплексе станут прекрасным местом для большой…
€913,000
Кондо 2 спальни с видом на море, с видом на город в Патонг, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на море, с видом на город
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 7
Колода Кондоминиум расположен в самом центре Патонга, в минутах ходьбы от княжа и улицы Банг…
€227,978
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