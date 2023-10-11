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Жильё с видом на горы в Патонг, Таиланд

квартиры
22
дома
8
1 объект найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Патонг, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Патонг, Таиланд
Patong Bay Sea View - это современный комплекс, состоящий из 3 этажного здания с 454 квартир…
Цена по запросу
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