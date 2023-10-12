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Кондо с бассейном в Патонг, Таиланд

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2 объекта найдено
Кондо с бассейном в Патонг, Таиланд
Кондо с бассейном
Патонг, Таиланд
Количество спален -1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 7
Патонг Лофт - это провет кондо, расположенны на Патонге. Проект был завершен в декабре года.…
€64,599
Кондо 2 спальни с бассейном, с видом на город в Патонг, Таиланд
Кондо 2 спальни с бассейном, с видом на город
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 4/7
Дизайнерские духспальны апартаменты в Патонг Лофт на Патонге. Патонг Лофт - это провет кондо…
€129,198
Realting.com
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