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Кондо с видом на море в Патонг, Таиланд

Кондо В архив
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1 объект найдено
Кондо 2 спальни с видом на море, с видом на город в Патонг, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на море, с видом на город
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 7
Колода Кондоминиум расположен в самом центре Патонга, в минутах ходьбы от княжа и улицы Банг…
€230,076
Realting.com
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