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Квартиры с видом на море в Патонг, Таиланд

кондо
17
однокомнатные
16
двухкомнатные
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2 объекта найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Патонг, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Патонг, Таиланд
Patong Bay Sea View - это современный комплекс, состоящий из 3 этажного здания с 454 квартир…
Цена по запросу
Кондо 2 спальни с видом на море, с видом на город в Патонг, Таиланд
Кондо 2 спальни с видом на море, с видом на город
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 7
Колода Кондоминиум расположен в самом центре Патонга, в минутах ходьбы от княжа и улицы Банг…
€230,076
Realting.com
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