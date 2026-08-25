Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Патонг
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Патонге, Таиланд

;
пентхаусы
6
квартиры-студии
4
однокомнатные
67
двухкомнатные
40
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
21 объект найдено
Квартира 3 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
PAT22895 Этот пентхаус отлично подходит для покупателей, которые хотят оставаться рядом с э…
$1,18 млн
Оставить заявку
Квартира 5 спален в Патонг, Таиланд
Квартира 5 спален
Патонг, Таиланд
Количество спален 5
Площадь 462 м²
PAT7099 Расположенная в 1,3 км ходьбы от пляжа Патонг, эта вилла предлагает все современные…
$2,14 млн
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 4 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
PAT21801 Эта прекрасно отремонтированная вилла в Патонг предлагает все, что вам нужно для т…
$701 035
Оставить заявку
Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Квартира 2 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 125 м²
PAT7036 Эта 2-комнатная квартира дает удивительный шанс никогда не перестать любить залив П…
$306 129
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 294 м²
PAT6507 Роскошная вилла расположена в знаменитом районе острова - Патонг. Этот курорт окруж…
$1,00 млн
Оставить заявку
Квартира в Патонг, Таиланд
Квартира
Патонг, Таиланд
Площадь 450 м²
PAT4819 Изящно цепляясь за край частного полуострова, вилла предлагает роскошный элегантный…
$1,01 млн
Оставить заявку
International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира 3 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 3
Площадь 329 м²
PAT7070 Выдающийся внешний вид этой виллы - это то, что заставило ее дизайн получить наград…
$2,42 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
PAT22671 Откройте для себя уникальную возможность владеть красиво спроектированной виллой с…
$1,01 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
PAT22672 Шаг в мир умного инвестирования в недвижимость с этой уникальной возможностью совл…
$107 145
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Патонг, Таиланд
Квартира 1 спальня
Патонг, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
PAT22104 Откройте для себя современную изысканность в этой 1-спальной квартире в Патонг. Тщ…
$234 071
Оставить заявку
Квартира 5 спален в Патонг, Таиланд
Квартира 5 спален
Патонг, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 660 м²
PAT21864 За каждым входом в эту виллу скрывается оживленная миниатюрная страна чудес. Блужд…
$6,06 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 3 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
PAT22106 Откройте для себя современную изысканность в этой 3-х комнатной квартире в Патонг.…
$752 317
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 4 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 4
Площадь 525 м²
PAT6791 Великолепный дом с видом на море, расположенный в районе Патонг. Это отличное инвес…
$551 032
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
PAT22105 Откройте для себя современную изысканность в этой 2-спальной квартире в Патонг. Тщ…
$540 883
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 120 м²
PAT5228 Новый кондоминиум выгодно расположен с пляжем Патонг на вашем пороге прямо в самом …
$837 568
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Патонг, Таиланд
Квартира 2 спальни
Патонг, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 117 м²
PAT5722 Современные тенденции в дизайне – открытый план этажа и максимальная свобода – соче…
$171 432
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Патонг, Пхукет, Таиланд Резиденция распол…
$85 147
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных коттеджей с видом на море, Патонг, Пхукет, Таиланд Предлагаются мели…
$218 706
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 5
Комплекс меблированных апартаментов с бассейном и спа, в 800 метрах от пляжа, Патонг, Пхукет…
$67 495
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Патонг, Таиланд
Квартира 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных апартаментов с круглосуточным обслуживанием, в 800 метрах от пляжа, П…
$197 278
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Патонг, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Патонг, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/5
Инвестируйте в роскошные апартаменты, окруженные горами и лесом! Гарантированный доход 6% в …
$268 874
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Перейти