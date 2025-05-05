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Квартиры с садом в Патонге, Таиланд

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квартиры-студии
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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Патонг, Таиланд
Квартира 1 комната
Патонг, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных апартаментов с круглосуточным обслуживанием, в 800 метрах от пляжа, П…
$197,278
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