  2. Таиланд
  3. Нонг-Пру
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Терраса

Виллы с террасой в Нонг-Пру, Таиланд

11 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Нонг-Пру, Таиланд
Вилла 5 комнат
Нонг-Пру, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 461 м²
Количество этажей 2
Премиальные виллы для жизни и здоровья в Паттайе Prime Habitat Pattaya — камерный посёлок пр…
$1,02 млн
Sirel Estate 88 CO., LTD
English, Русский
Вилла 4 комнаты в Нонг-Пру, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Нонг-Пру, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 355 м²
Количество этажей 2
Готовая вилла для жизни рядом с озером Mabprachan Great Time Pool Villa — современная вилла …
$438,178
Sirel Estate 88 CO., LTD
English, Русский
Вилла 5 комнат в Нонг-Пру, Таиланд
Вилла 5 комнат
Нонг-Пру, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Готовый дом с мебелью для жизни в Паттайе Botanic Loft I — жилой проект готовых двухэтажных …
$173,317
Sirel Estate 88 CO., LTD
English, Русский
Вилла 5 комнат в Нонг-Пру, Таиланд
Вилла 5 комнат
Нонг-Пру, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
Закрытый посёлок вилл для жизни в Паттайе Rungsii Village — камерный жилой посёлок современн…
$315,227
Sirel Estate 88 CO., LTD
English, Русский
Вилла 4 комнаты в Нонг-Пру, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Нонг-Пру, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Клубный проект современных домов для жизни в Паттайе THE PALM Pattaya — закрытый жилой прое…
$262,883
Sirel Estate 88 CO., LTD
English, Русский
Вилла 4 комнаты в Нонг-Пру, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Нонг-Пру, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 207 м²
Количество этажей 2
Премиальные одноэтажные виллы с частным бассейном в скандинавском стиле Проект CELESTIAL VIL…
$393,743
Sirel Estate 88 CO., LTD
English, Русский
Вилла 5 комнат в Нонг-Пру, Таиланд
Вилла 5 комнат
Нонг-Пру, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 559 м²
Количество этажей 1
Вилла в Pattaya, бутик-проект CHARIN — участок до 645 м², частный бассейн Предлагается преми…
$942,541
Sirel Estate 88 CO., LTD
English, Русский
Вилла 5 комнат в Нонг-Пру, Таиланд
Вилла 5 комнат
Нонг-Пру, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Вилла в Pattaya, Map Phrachan — REKHA Pattaya, частный клуб Предлагаются премиальные villa в…
$509,098
Sirel Estate 88 CO., LTD
English, Русский
Вилла 5 комнат в Нонг-Пру, Таиланд
Вилла 5 комнат
Нонг-Пру, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Дом в Паттайе, Huai Yai — двухэтажный дом 4 спальни рядом с морем Предлагается современный д…
$166,338
Sirel Estate 88 CO., LTD
English, Русский
Вилла 5 комнат в Нонг-Пру, Таиланд
Вилла 5 комнат
Нонг-Пру, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Вилла в Pattaya, Map Phrachan — PYCHE Pattaya, rooftop-терраса, частный бассейн Предлагается…
$324,370
Sirel Estate 88 CO., LTD
English, Русский
Вилла 4 комнаты в Нонг-Пру, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Нонг-Пру, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 405 м²
Количество этажей 1
Вилла в Паттайе — ONYX GRAND VILLAGE (BaanMae 12), район Thungklom–Tanman Предлагаются роско…
$536,235
Sirel Estate 88 CO., LTD
English, Русский
