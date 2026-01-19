Показать объекты на карте Показать объекты списком
Виллы с садом в Нонг-Пру, Таиланд

Вилла 5 комнат в Нонг-Пру, Таиланд
Вилла 5 комнат
Нонг-Пру, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Готовый дом с мебелью для жизни в Паттайе Botanic Loft I — жилой проект готовых двухэтажных …
$173,317
Вилла 4 комнаты в Нонг-Пру, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Нонг-Пру, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Клубный проект современных домов для жизни в Паттайе THE PALM Pattaya — закрытый жилой прое…
$262,883
