  2. Таиланд
  3. Нонг-Пру
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Нонг-Пру, Таиланд

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Нонг-Пру, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Нонг-Пру, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Готовый дом для ПМЖ в Huay Yai. RINNAVEJ — готовый одноэтажный дом в спокойном жилом районе …
$69,027
Агентство
Sirel Estate 88 CO., LTD
Языки общения
English, Русский
