  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Nong Pla Lai
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Терраса

Виллы с террасой в Nong Pla Lai, Таиланд

Нонг-Пру
19
8 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Nong Pla Lai, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Nong Pla Lai, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Вилла в Pattaya, Nong Pla Lai — THE PALM GRANDIO’S, семейный клуб, от 7,9 млн ฿ Предлагаются…
$249,388
Вилла 5 комнат в Нонг-Пру, Таиланд
Вилла 5 комнат
Нонг-Пру, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Вилла в Pattaya, Map Phrachan — PYCHE Pattaya, rooftop-терраса, частный бассейн, от 10,29 мл…
$324,974
Вилла 4 комнаты в Нонг-Пру, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Нонг-Пру, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Премиальные одноэтажные виллы с частным бассейном в скандинавском стиле Проект CELESTIAL VIL…
$394,476
Вилла 5 комнат в Нонг-Пру, Таиланд
Вилла 5 комнат
Нонг-Пру, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 559 м²
Количество этажей 2
Вилла в Pattaya, бутик-проект CHARIN — участок до 645 м², частный бассейн, от 29,9 млн ฿ Пре…
$944,296
Вилла 5 комнат в Нонг-Пру, Таиланд
Вилла 5 комнат
Нонг-Пру, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 2
Вилла в Pattaya, Map Phrachan — REKHA Pattaya, частный клуб, от 16,15 млн ฿ Предлагаются пре…
$510,045
Вилла 5 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 363 м²
Количество этажей 2
Вилла в Pattaya — LAVENDER VILLA, частный бассейн, дизайнерский проект, от 18,9 млн ฿ Предла…
$598,019
Вилла 5 комнат в Паттайя, Таиланд
Вилла 5 комнат
Паттайя, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 279 м²
Количество этажей 2
Вилла в Pattaya, Sukhumvit–Na Kluea — MADCHA LE VILLA, частный бассейн, от 19,99 млн ฿ Предл…
$631,313
Вилла 5 комнат в Nong Pla Lai, Таиланд
Вилла 5 комнат
Nong Pla Lai, Таиланд
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Вилла в Паттайе — ARCADE PATTAYA, частные премиум-дома с большими участками, от 14,88 млн ฿ …
$469,642
Параметры недвижимости в Nong Pla Lai, Таиланд

