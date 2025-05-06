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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Nong Pla Lai, Таиланд

кондо
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4 объекта найдено
2 Bedroom 2 Bathroom sea view FOR RENT at Riviera Wongamat в Na Kluea, Таиланд
2 Bedroom 2 Bathroom sea view FOR RENT at Riviera Wongamat
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 31/43
2 Спальня 2 Ванная вид на море для аренды на Ривьера ВонгаматБашня - угловой блокРазмер 81 м…
$1,710
в месяц
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Highrise Property and Construction
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2 Bedrooms 1 bathroom for rent in Zire Wongamat в Na Kluea, Таиланд
2 Bedrooms 1 bathroom for rent in Zire Wongamat
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 15/54
2 спальни 1 ванная комната для аренды в Zire WongamatЗире Вонгамат в арендуРасположение: Won…
$35,000
в месяц
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Highrise Property and Construction
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NEW AND NICE 2 bedroom for rent in PALM WONGAMAT в Na Kluea, Таиланд
NEW AND NICE 2 bedroom for rent in PALM WONGAMAT
Na Kluea, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 24/46
Новая и хорошая 2 спальня для аренды в PALM WONGAMAT- 2 спальни-83 кв.м.-24 ф.-3 Телевизор, …
$2,800
в месяц
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Highrise Property and Construction
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1 bedroom 1 bathroom FOR RENT in Zire Wongmat в Na Kluea, Таиланд
1 bedroom 1 bathroom FOR RENT in Zire Wongmat
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 19/51
1 спальня 1 ванная комната для аренды в Zire Wongmat- Размер 49 кв.м.1 спальня 1 ванная комн…
$740
в месяц
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Агентство
Highrise Property and Construction
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