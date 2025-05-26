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Отели в Nong Pla Lai, Таиланд

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Отель в Na Kluea, Таиланд
Отель
Na Kluea, Таиланд
Число комнат 264
Количество этажей 18
Предлагаем на продажу отель на 264 номера рядом с Паттайей. Вид на море в каждом номере.Расп…
$44,00 млн
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3-star hotel for sale, 84 rooms, near Central Pattaya Mall, 2.5 km. в Паттайя, Таиланд
3-star hotel for sale, 84 rooms, near Central Pattaya Mall, 2.5 km.
Паттайя, Таиланд
Число комнат 84
Количество этажей 5
Продается 3-звездочный отель, 84 номера, недалеко от торгового центра Central Pattaya Mall, …
$6,77 млн
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