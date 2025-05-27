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Отели в Nong Phlap, Таиланд

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1 объект найдено
Отель 45 м² в Ban Makha Si Song, Таиланд
Отель 45 м²
Ban Makha Si Song, Таиланд
Площадь 45 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$175,110
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Международное агентство недвижимости Habita
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