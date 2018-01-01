Односпальный Делюкс А-1

Паттайя, Таиланд
Сдача в: 2023
The Empire Tower – новый высотный жилой комплекс от застройщика Empire Dynasty. Комплекс расположен в центре района Джомтьен. Комплекс премиум класса с высокоразвитой инфраструктурой.
Из комплекса открывается невероятный вид на Сиамский залив и город, до моря всего 500м!
Комплекс имеет современный дизайн и управление на уровне отелей класса люкс. Каждая квартира будет оборудована кухней и сантехникой в европейском стиле, мебелью и современной бытовой техникой.
Комплекс идеально подходит как для инвестирования денежных средств и получения дохода, так и для личного проживания!
Оснащение квартир:
- Чистовая высококачественная отделка;
- Кухонный гарнитур с вытяжной вентиляцией, раковиной для посуды и керамической плитой;
- Встроенные шкафы для одежды и декоративные полки;
- Обеденная зона с мягкой мебелью;
- Кондиционеры и бытовая техника;
- Ванные комнаты, оснащенные высококачественной сантехникой;
- Высокоскоростной интернет и кабельное телевидение.
Инфраструктура комплекса:
На нижнем этаже расположатся рестораны, кафе, магазины. Здание будет построено каскадом, поэтому на 10, 12, 15, 19 и 22 этажах расположатся открытые садовые террасы для отдыха, придающие комплексу уникальность. На крыше к услугам владельцев и постояльцев инфинити бассейн с видом на море, площадка для занятия йогой, ботанический сад и лаундж-бар. Также жильцы могут воспользоваться другими удобствами:
– стильное лобби и круглосуточный ресепшен;
– фитнесс и спа-центры;
– конференц-зал;
– банкетный зал;
– детская площадка;
– детский клуб;
– электронная система безопасности;
– парковка;
– круглосуточная охрана;
– система видеонаблюдения;
– доступ к wi-fi на всей территории.
Расположение:
The Empire Tower расположен в центре популярного района Паттайи, Джомтьен, всего в 500 метрах от пляжа.
Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура - супермаркеты и розничные магазины, рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, клубы, парки, рынок, где всегда можно купить свежие фрукты, овощи, морепродукты, и пр.
До центра города можно доехать всего за 10 минут.
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