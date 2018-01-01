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Односпальный Делюкс А-1

Пхукет, Таиланд
от
€138,410
;
11
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О комплексе

 Жилой комплекс в Таиланде - The One

Продается уникальная Односпальный Делюкс  А-1 площадью 34,87 кв.м. в престижном жилом комплексе The One. Эта прекрасная квартира расположена на 2, 3, 5 и 6 этаже, и вы можете выбрать вид на горы или прекрасный бассейн.

 Насладитесь захватывающими видами на горы или расслабьтесь у бассейна - выбор за вами!

 В дополнение к этой уникальной квартире, мы предлагаем вам особый подарок - пакет мебели в подарок! Вы сможете оформить свою новую квартиру в стиле, который вам нравится, и создать уютное и комфортное пространство для жизни.

 Жилой комплекс The One предлагает обширный спектр удобств, включая бассейн, фитнес-центр, парковку, круглосуточную охрану и многое другое. Вы сможете наслаждаться высоким уровнем комфорта и безопасности.

Это отличная инвестиция в вашу собственность на прекрасном острове Пхукет в Таиланде.

 Звоните нам прямо сейчас по номеру номер телефона, чтобы получить дополнительную информацию и организовать просмотр этой замечательной квартиры в жилом комплексе The One.

Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
8
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Односпальный Делюкс А-1
Пхукет, Таиланд
от
€138,410
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Жилой комплекс The Empire Tower с эксклюзивными апартаментами
Жилой комплекс The Empire Tower с эксклюзивными апартаментами
Паттайя, Таиланд
от
€115,439
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
The Empire Tower – новый высотный жилой комплекс от застройщика Empire Dynasty. Комплекс расположен в центре района Джомтьен. Комплекс премиум класса с высокоразвитой инфраструктурой. Из комплекса открывается невероятный вид на Сиамский залив и город, до моря всего 500м! Комплекс имеет современный дизайн и управление на уровне отелей класса люкс. Каждая квартира будет оборудована кухней и сантехникой в европейском стиле, мебелью и современной бытовой техникой. Комплекс идеально подходит как для инвестирования денежных средств и получения дохода, так и для личного проживания! Оснащение квартир: - Чистовая высококачественная отделка; - Кухонный гарнитур с вытяжной вентиляцией, раковиной для посуды и керамической плитой; - Встроенные шкафы для одежды и декоративные полки; - Обеденная зона с мягкой мебелью; - Кондиционеры и бытовая техника; - Ванные комнаты, оснащенные высококачественной сантехникой; - Высокоскоростной интернет и кабельное телевидение. Инфраструктура комплекса: На нижнем этаже расположатся рестораны, кафе, магазины. Здание будет построено каскадом, поэтому на 10, 12, 15, 19 и 22 этажах расположатся открытые садовые террасы для отдыха, придающие комплексу уникальность. На крыше к услугам владельцев и постояльцев инфинити бассейн с видом на море, площадка для занятия йогой, ботанический сад и лаундж-бар. Также жильцы могут воспользоваться другими удобствами: – стильное лобби и круглосуточный ресепшен; – фитнесс и спа-центры; – конференц-зал; – банкетный зал; – детская площадка; – детский клуб; – электронная система безопасности; – парковка; – круглосуточная охрана; – система видеонаблюдения; – доступ к wi-fi на всей территории. Расположение: The Empire Tower расположен в центре популярного района Паттайи, Джомтьен, всего в 500 метрах от пляжа. Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура - супермаркеты и розничные магазины, рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, клубы, парки, рынок, где всегда можно купить свежие фрукты, овощи, морепродукты, и пр. До центра города можно доехать всего за 10 минут. Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Таиланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Жилой комплекс Одноэтажная вилла с бассейном и садом, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Одноэтажная вилла с бассейном и садом, Самуи, Таиланд
Ko Samui, Таиланд
от
€379,278
Агентство: TRANIO
Предлагается вилла с бассейном 9х3,8 м, садом и беседкой, парковкой на 2 машины. Особенности квартир Дом включает просторную прихожую, гостевой туалет, подсобное помещение и помещение для хранения, основную спальню с гардеробной и ванной комнатой, еще одну спальню с ванной комнатой, полностью оборудованную кухню, столовую, гостиную открытой планировки с выходом на террасу. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на популярном курортном острове Самуи с белоснежными песчаными пляжами, коралловыми рифами и кокосовыми пальмами.
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