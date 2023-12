Жилой комплекс в Таиланде - The One



Продается уникальная Односпальный Делюкс А-1 площадью 34,87 кв.м. в престижном жилом комплексе The One. Эта прекрасная квартира расположена на 2, 3, 5 и 6 этаже, и вы можете выбрать вид на горы или прекрасный бассейн.



Насладитесь захватывающими видами на горы или расслабьтесь у бассейна - выбор за вами!



В дополнение к этой уникальной квартире, мы предлагаем вам особый подарок - пакет мебели в подарок! Вы сможете оформить свою новую квартиру в стиле, который вам нравится, и создать уютное и комфортное пространство для жизни.



Жилой комплекс The One предлагает обширный спектр удобств, включая бассейн, фитнес-центр, парковку, круглосуточную охрану и многое другое. Вы сможете наслаждаться высоким уровнем комфорта и безопасности.



Это отличная инвестиция в вашу собственность на прекрасном острове Пхукет в Таиланде.



Звоните нам прямо сейчас по номеру номер телефона, чтобы получить дополнительную информацию и организовать просмотр этой замечательной квартиры в жилом комплексе The One.