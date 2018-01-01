Современная резиденция с панорамным видом на море в 200 метрах от пляжа, Камала, Пхукет, Таиланд

Паттайя, Таиланд
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Изящная квартира в популярном комплексе Movenpick Hotel Residential в районе Джомтьен (Паттайя).
Апартаменты представляют собой - двухуровневый роскошный люкс с 2 спальнями и прямым видом на море и океанскую пристань для яхт.
Современный дизайн в морской тематике.
В квартире установлен кухонный гарнитур, а также имеется стиральная машина, варочная панель и вытяжка, холодильник с морозильной камерой, тостер, электрический чайник, микроволновая печь, утюг и гладильная доска. Полный набор посуды для приготовления пищи и столовых приборов.
Особенности комплекса: бассейн, библиотека, джакузи, сауна, сад, бар / ресторан, тренажерный зал, зона йоги, резервные генераторы, прачечная, автомобильная стоянка, охрана 24/7, видеонаблюдение 24/7.
Отель находится в нескольких минутах ходьбы от яхт-клуба Ocean Marina и в 15 км от Паттайи с оживленными ночными клубами, магазинами и многочисленными ресторанами.
До загородного клуба Siam - 15 минут езды.
Поездка до международного аэропорта Суварнабхуми займет 2 часа.
Также неподалеку расположены востребованные образовательные и мед. Учреждения.
На сегодняшний день покупка недвижимости в Паттайе является отличным решением для капиталовложения и пользуется большим спросом у арендаторов!
Окупаемость инвестиций составляет примерно 7% в год.
Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом!
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