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Современная резиденция с панорамным видом на море в 200 метрах от пляжа, Камала, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€103,716
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9
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О комплексе

Предлагаются меблированные квартиры с панорамным видом на море.

Резиденция располагает бассейном, спа-центром, рестораном.

Окончание строительства - декабрь 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная мебель и бытовая техника
Преимущества

Гарантия аренды и условия пула аренды: гарантия аренды 7% в течение первых 3 лет, затем разделение прибыли пула аренды 70/30 в течение 12 лет.

Опция обратного выкупа: через 10 лет с даты закрытия сделки покупатель может подать заявку на опцию обратного выкупа и получить обратно все деньги, уплаченные по первоначальной цене покупки. Через 15 лет возможность пересмотра нового периода аренды.

Условия оплаты:

  • Залог за бронирование в размере 200 000 бат
  • 40% при подписании договора купли-продажи в течение 20 дней с момента подписания договора резервирования
  • 10% после завершения инфраструктуры
  • 10% после завершения строительства фундамента
  • 10% после завершения строительства здания
  • 30% (без залога и 21% гарантия аренды на 3 года) при передаче ключей.
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 200 метрах от пляжа.

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Современная резиденция с панорамным видом на море в 200 метрах от пляжа, Камала, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€103,716
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