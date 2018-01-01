Современная резиденция с панорамным видом на море в 200 метрах от пляжа, Камала, Пхукет, Таиланд

Предлагаются меблированные квартиры с панорамным видом на море.

Резиденция располагает бассейном, спа-центром, рестораном.

Окончание строительства - декабрь 2025 года.

Кухонная мебель и бытовая техника

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Гарантия аренды и условия пула аренды: гарантия аренды 7% в течение первых 3 лет, затем разделение прибыли пула аренды 70/30 в течение 12 лет.

Опция обратного выкупа: через 10 лет с даты закрытия сделки покупатель может подать заявку на опцию обратного выкупа и получить обратно все деньги, уплаченные по первоначальной цене покупки. Через 15 лет возможность пересмотра нового периода аренды.

Условия оплаты:

Залог за бронирование в размере 200 000 бат

40% при подписании договора купли-продажи в течение 20 дней с момента подписания договора резервирования

10% после завершения инфраструктуры

10% после завершения строительства фундамента

10% после завершения строительства здания

30% (без залога и 21% гарантия аренды на 3 года) при передаче ключей.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 200 метрах от пляжа.