Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Патонг, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
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Эксклюзивный пентхаус в жилом комплексе Baan Pur, расположенном в районе Чонг Тале (Пхукет). До пляжа Банг Тао всего 300 м.
Апартаменты полностью оборудованы высококачественной мебелью и кухонным гарнитуром в западном стиле.
Комнаты спроектированы пропорционально и с использованием ярких цветовых тонов.
Особенности проекта: отель под управлением, ресторан на территории, общий бассейн, общий тренажерный зал, Бар, клубный дом, охрана 24/7, видеонаблюдение 24/7, автомобильная стоянка, паровая комната, стойка регистрации / вестибюль, детский бассейн.
Из апартаментов открывается восхитительный вид на горы и город.
Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом!
Доход от аренды - от 6%.
В районе прекрасная инфраструктура - в пешей доступности лучшие магазины и рестораны, рынок, торговые центры и огромный выбор развлечений.
Международный аэропорт Пхукета расположен в 22,8 км от Баан Пури, время в пути около 33 минут на машине или такси.
Клиника Baan Bangtao является ближайшим медицинским учреждением, которое находится в 2,3 км от проекта, школы в непосредственной близости.
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