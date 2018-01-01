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Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Патонг, Пхукет, Таиланд

Патонг, Таиланд
от
€116,018
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16
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О комплексе

Резиденция располагает бассейнами, зонами отдыха и панорамным видом на море.

Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Пляжа Патонг - 1,6 км
  • Пляж Камала - 6 км
  • Пляж Сурин - 8 км
  • Пляж Банг Тао - 10 км
Местонахождение новостройки
Патонг, Таиланд

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Новая резиденция с бассейнами и панорамным видом, Патонг, Пхукет, Таиланд
Патонг, Таиланд
от
€116,018
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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