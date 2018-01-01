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Комплекс меблированных апартаментов с бассейном и спа, в 800 метрах от пляжа, Патонг, Пхукет, Таиланд

Патонг, Таиланд
от
€62,105
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14
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О комплексе

Предлагаются мелированные квартиры с панорамным видом на город, море и горы.

Резиденция располагает зоной отдыха и баром, бассейном, спа-зоной и фитнес-центром.

Удобства и оснащение в доме
  • Кухонная мебель и бытовая техника
Преимущества

Гарантированный арендный доход 7% в течение 15 лет.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в в центре города Патонг, в 800 метрах от пляжа и в нескольких минутах ходьбы от торговых центров и ночных клубов.

Местонахождение новостройки
Патонг, Таиланд

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Патонг, Таиланд
от
€62,105
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