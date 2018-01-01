Небольшой закрытый комплекс вилл с бассейнами и садами недалеко от пляжа, Пхукет, Таиланд

Предлагаются современные функциональные виллы с бассейнами, джакузи, парковкой на 2 машины, зонами отдыха на открытом воздуха, тропическими садами с водопадами.

Площадь земельных участков - от 702 м2 до 890 м2.

Резиденция располагает круглосуточной охраной.

Окончание строительства - апрель-май 2023 года.

Особенности квартир

Каждый дом включает гостиную с обеденной зоной, кухней открытой планировки и выходом в сад и к бассейну, прачечную/помещение для хранения, 4 спальни с гардеробными и ванными комнатами, многофункциональное помещение, в котором можно оборудовать фитнес-зал и кабинет.

В некоторых домах имеется спальня для персонала.

Акустическая система Sonos

Видеодомофон

Автоматические ворота

Современная кухонная бытовая техника

Кухонная мебель

Кондиционеры

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 7 минутах езды от Laguna Phuket и пляжей Лаян и Банг Тао, в 20 минутах езды от аэропорта и международных школ.