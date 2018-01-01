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Небольшой закрытый комплекс вилл с бассейнами и садами недалеко от пляжа, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€969,787
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14
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О комплексе

Предлагаются современные функциональные виллы с бассейнами, джакузи, парковкой на 2 машины, зонами отдыха на открытом воздуха, тропическими садами с водопадами.

Площадь земельных участков - от 702 м2 до 890 м2.

Резиденция располагает круглосуточной охраной.

Окончание строительства - апрель-май 2023 года.

Особенности квартир

Каждый дом включает гостиную с обеденной зоной, кухней открытой планировки и выходом в сад и к бассейну, прачечную/помещение для хранения, 4 спальни с гардеробными и ванными комнатами, многофункциональное помещение, в котором можно оборудовать фитнес-зал и кабинет.

В некоторых домах имеется спальня для персонала.

Удобства и оснащение в доме
  • Акустическая система Sonos
  • Видеодомофон
  • Автоматические ворота
  • Современная кухонная бытовая техника
  • Кухонная мебель
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 7 минутах езды от Laguna Phuket и пляжей Лаян и Банг Тао, в 20 минутах езды от аэропорта и международных школ.

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Небольшой закрытый комплекс вилл с бассейнами и садами недалеко от пляжа, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€969,787
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