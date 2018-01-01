BLOSSOM CONDO SATHON-CHAROEN

Проект основан на традиции фэн-шуй – известной восточной философии, истоки которой утеряны во времени. Первой целью было создать непосредственную связь с природой.
Благодаря большому количеству окон ветер буквально дует сквозь стены дома, создавая таким образом визуальную связь с растениями и другими природными элементами. Спальни отделены от остальной части дома; главную спальню расположили выше зоны гостиной, создав два отдельных, но соединенных, пространства.
Мягкие цвета вместе с зеленью сада, характерным синим цветом бассейна и шумом водопада напомнят вам о красках и звуках моря.
Стандартные условия оплаты
1% При бронировании договора
29% После подписания договора в течение 10 дней
20% После завершения фундамента
20% После завершения бетонной конструкции
10% После завершения крыши
10% После завершения электропроводки и сантехники
10% При передаче ключей
Особенности квартир
Одноэтажные виллы в стиле тропический модерн: гостиная, столовая, кухня в одном помещении, главная спальня и гардеробная, главная ванная комната, 2 обычные спальни с гардеробными и ванными комнатами, детская или кабинет, терраса, бассейн, зал (опционально), гараж.
Двухэтажные виллы в стиле тропический модерн: гостиная, столовая, кухня в одном помещении, главная спальня и гардеробная, главная ванная комната, 3 обычные спальни с гардеробными и ванными комнатами, кабинет, прачечная или кладовка, игровая комната, фитнес-зона, терраса, бассейн, балкон, гараж.
Одноэтажные виллы в стиле классики Бали: гостиная, столовая, кухня в одном помещении, главная спальня и гардеробная, главная ванная комната, 3 обычные спальни с ванными комнатами, терраса, бассейн, гараж.
Расположение и объекты поблизости
Раваи — это спокойный район на острове Пхукет. Изолированный от внешнего мира, он удобно расположен в нескольких минутах езды от Най Харна и пляжа Ката. Комплекс расположен рядом с отелем «Stay» и «Fresca» в окружении каучуковых плантаций и пальм
Аэропорт: 60 мин.
Комплекс «Stay Fresca Stay Fit» 1 мин (Отель, Ресторан, Спа, Тренажерный зал и Теннисные корты)
Пирс Чалонг и пристань для яхт: 5 мин
Пляж Най Харна: 8 мин
Известные клубы и рестораны: 6–12 мин. (Кан Эанг, пляжный домик Кеп, Россовиво)
Международные школы: 10–20 мин. (Монтессори, ISP, Каджонкиет, Хедстарт)