  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. BLOSSOM CONDO SATHON-CHAROEN

BLOSSOM CONDO SATHON-CHAROEN

Бангкок, Таиланд
от
€128,946
;
14
Оставить заявку
Позвонить
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Комфортабельные апартаменты в новом центральном районе Сатона!

Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 5 %!

Вlossom Condo Sathorn-Charoenrat - это высококлассный кондоминиум, где спроектированная гостиная с балконом и свежим воздухом, в зеленой зоне вокруг проекта и зеленая стена на здании создают ощущение единения с природой. Отдохните у бассейна в окружении природы!

Удобства: общий бассейн, клубный дом, крытая детская зона, фитнес, общий тренажерный зал, ресторан на территории отеля, парковка для автомобилей, стойка регистрации, вестибюль, услуги прачечной / химчистки, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, доступ по карте-ключу.

Расположение и инфраструктура: - станции метро Surasak, 1км.; - аэропорт, 44км.; - школа; - университет Чулалонгкорн; - торговые центры и магазины; - рестораны и кафе; - больницы.

Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Дом сдан
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Количество этажей
Количество этажей
8
Местонахождение новостройки
Бангкок, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами рядом с пляжами, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€276,242
Жилой комплекс The Title Halo 1
Пхукет, Таиланд
от
€106,363
Жилой комплекс Whizdom the Forestias
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
от
€155,102
Жилой комплекс Harmony Naiharn с видом на море
Пхукет, Таиланд
от
€110,695
Жилой комплекс Ollimpus Sity Garden
Паттайя, Таиланд
от
€58,480
Вы просматриваете
BLOSSOM CONDO SATHON-CHAROEN
Бангкок, Таиланд
от
€128,946
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейном и садом, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейном и садом, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€185,174
Резиденция располагает фитнес-центром, круглосуточной охраной, садом, бассейном с морской водой, детской площадкой. Расположение и объекты поблизости Школа - 8 км Ресторан - 3 км Торговый центр - 6,5 км
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Просторные виллы с частными бассейнами и террасами, окруженные тропическими садами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Просторные виллы с частными бассейнами и террасами, окруженные тропическими садами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€525,103
Проект основан на традиции фэн-шуй – известной восточной философии, истоки которой утеряны во времени. Первой целью было создать непосредственную связь с природой. Благодаря большому количеству окон ветер буквально дует сквозь стены дома, создавая таким образом визуальную связь с растениями и другими природными элементами. Спальни отделены от остальной части дома; главную спальню расположили выше зоны гостиной, создав два отдельных, но соединенных, пространства. Мягкие цвета вместе с зеленью сада, характерным синим цветом бассейна и шумом водопада напомнят вам о красках и звуках моря. Стандартные условия оплаты 1% При бронировании договора 29% После подписания договора в течение 10 дней 20% После завершения фундамента 20% После завершения бетонной конструкции 10% После завершения крыши 10% После завершения электропроводки и сантехники 10% При передаче ключей Особенности квартир Одноэтажные виллы в стиле тропический модерн: гостиная, столовая, кухня в одном помещении, главная спальня и гардеробная, главная ванная комната, 2 обычные спальни с гардеробными и ванными комнатами, детская или кабинет, терраса, бассейн, зал (опционально), гараж. Двухэтажные виллы в стиле тропический модерн: гостиная, столовая, кухня в одном помещении, главная спальня и гардеробная, главная ванная комната, 3 обычные спальни с гардеробными и ванными комнатами, кабинет, прачечная или кладовка, игровая комната, фитнес-зона, терраса, бассейн, балкон, гараж. Одноэтажные виллы в стиле классики Бали: гостиная, столовая, кухня в одном помещении, главная спальня и гардеробная, главная ванная комната, 3 обычные спальни с ванными комнатами, терраса, бассейн, гараж. Расположение и объекты поблизости Раваи — это спокойный район на острове Пхукет. Изолированный от внешнего мира, он удобно расположен в нескольких минутах езды от Най Харна и пляжа Ката. Комплекс расположен рядом с отелем «Stay» и «Fresca» в окружении каучуковых плантаций и пальм Аэропорт: 60 мин. Комплекс «Stay Fresca Stay Fit» 1 мин (Отель, Ресторан, Спа, Тренажерный зал и Теннисные корты) Пирс Чалонг и пристань для яхт: 5 мин Пляж Най Харна: 8 мин Известные клубы и рестораны: 6–12 мин. (Кан Эанг, пляжный домик Кеп, Россовиво) Международные школы: 10–20 мин. (Монтессори, ISP, Каджонкиет, Хедстарт)
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Красивая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Пратамнак Хилл, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Красивая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Пратамнак Хилл, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
€145,672
Резиденция располагает 18-метровым бассейном с джакузи, сауной и парной, фитнес-центром, круглосуточной охраной и видеонаблюдением, садом, крытой парковкой. Удобства и оснащение в доме Современные кухни Стенные шкафы Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе Пратамнак Хилл, рядом с пляжем и достопримечательностями.
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти