BLOSSOM CONDO SATHON-CHAROEN

Комфортабельные апартаменты в новом центральном районе Сатона!

Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 5 %!

Вlossom Condo Sathorn-Charoenrat - это высококлассный кондоминиум, где спроектированная гостиная с балконом и свежим воздухом, в зеленой зоне вокруг проекта и зеленая стена на здании создают ощущение единения с природой. Отдохните у бассейна в окружении природы!

Удобства: общий бассейн, клубный дом, крытая детская зона, фитнес, общий тренажерный зал, ресторан на территории отеля, парковка для автомобилей, стойка регистрации, вестибюль, услуги прачечной / химчистки, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, доступ по карте-ключу.

Расположение и инфраструктура: - станции метро Surasak, 1км.; - аэропорт, 44км.; - школа; - университет Чулалонгкорн; - торговые центры и магазины; - рестораны и кафе; - больницы.

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