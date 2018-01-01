MAESTRO LUXURY APARTAMENTS

Отличный вариант для инвестирования!

Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 8 %!

Вблизи от комплекса доступно все для комфортной жизни, что повысит спрос на аренду жилья!

MAESTRO LUXURY - это проект с 24 просторными апартаментами люкс-класса и уникальными удобствами для собственников и гостей комплекса. Роскошные апартаменты с исключительными интерьерами, изюминками и уникальными общественными удобствами. Помимо ставших хорошим стандартом - бассейна, лобби и фитнес клуба, застройщик предлагает уникальные: подземный паркинг по 2 места на каждые апартаменты, кинотеатр и первый в своем роде Mens Club с бильярдом, винной и сигарной комнатой. Пентхаус с бассейном или с джакузи Пентахусы располагаются на 3м этаже каждого здания, имеют отдельный вход и частный лифт, который идет только в ваши апартаменты. Зеленые зоны отлично дополняют комплекс, и предают свежести в столь теплый климат. Тут удобно и приятно жить: ухоженные гольф поля, дорогие виллы, в шаговой доступности от комплекса расположены многочисленные магазины, также образовательные и медицинские учреждения. Место, где расположен комплекс, предлагает хороший выбор ресторанов, что позволит приятно провести время.

УДОБСТВА ЖК:

- допускается размещение домашних животных

- игровая комната

- фитнес-центр

- кафе-бар - хранение велосипедов

- шкафчики для пакетов

- лифт

- видеонаблюдение

- охрана 24/7

- подземный паркинг

- лобби

- кинотеатр

- бассейн на крыше

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