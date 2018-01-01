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MAESTRO LUXURY APARTAMENTS

Пхукет, Таиланд
от
€557,912
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19
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О комплексе

Отличный вариант для инвестирования!

Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 8 %!

Вблизи от комплекса доступно все для комфортной жизни, что повысит спрос на аренду жилья!

MAESTRO LUXURY - это проект с 24 просторными апартаментами люкс-класса и уникальными удобствами для собственников и гостей комплекса. Роскошные апартаменты с исключительными интерьерами, изюминками и уникальными общественными удобствами. Помимо ставших хорошим стандартом - бассейна, лобби и фитнес клуба, застройщик предлагает уникальные: подземный паркинг по 2 места на каждые апартаменты, кинотеатр и первый в своем роде Mens Club с бильярдом, винной и сигарной комнатой. Пентхаус с бассейном или с джакузи Пентахусы располагаются на 3м этаже каждого здания, имеют отдельный вход и частный лифт, который идет только в ваши апартаменты. Зеленые зоны отлично дополняют комплекс, и предают свежести в столь теплый климат. Тут удобно и приятно жить: ухоженные гольф поля, дорогие виллы, в шаговой доступности от комплекса расположены многочисленные магазины, также образовательные и медицинские учреждения. Место, где расположен комплекс, предлагает хороший выбор ресторанов, что позволит приятно провести время.

УДОБСТВА ЖК:

- допускается размещение домашних животных

- игровая комната

- фитнес-центр

- кафе-бар - хранение велосипедов

- шкафчики для пакетов

- лифт

- видеонаблюдение

- охрана 24/7

- подземный паркинг

- лобби

- кинотеатр

- бассейн на крыше

Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!

 

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2026
Количество этажей
Количество этажей
4
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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MAESTRO LUXURY APARTAMENTS
Пхукет, Таиланд
от
€557,912
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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