Односпальный Полулюкс Е-1

Продаётся уютный Односпальный Полулюкс площадью 39,84 кв.м. на втором, третьем и пятом этажах в престижном жилом комплексе The One.



Вы сможете выбрать вид на горы или на ухоженный бассейн - наслаждайтесь красивыми панорамными видами прямо из вашего окна!



Вместе с этой уникальной квартирой мы дарим вам подарок - пакет мебели! Создайте стильное и уютное пространство, чтобы ваш новый дом был идеальным.



Жилой комплекс The One имеет свою собственную управляющую компанию, что обеспечивает безупречное обслуживание и удобства для жильцов. Вы можете полностью расслабиться и наслаждаться комфортом, зная, что ваш дом в надежных руках.



Кроме того, вы всего в 800 метрах от пляжа Найхарн, что дает вам возможность наслаждаться берегом моря и песчаными пляжами в любое время.