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Односпальный Полулюкс Е-1

Пхукет, Таиланд
от
€158,522
;
10
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О комплексе

Продаётся уютный Односпальный Полулюкс площадью 39,84 кв.м. на втором, третьем и пятом этажах в престижном жилом комплексе The One.

 Вы сможете выбрать вид на горы или на ухоженный бассейн - наслаждайтесь красивыми панорамными видами прямо из вашего окна!

 Вместе с этой уникальной квартирой мы дарим вам подарок - пакет мебели! Создайте стильное и уютное пространство, чтобы ваш новый дом был идеальным.

 Жилой комплекс The One имеет свою собственную управляющую компанию, что обеспечивает безупречное обслуживание и удобства для жильцов. Вы можете полностью расслабиться и наслаждаться комфортом, зная, что ваш дом в надежных руках.

 Кроме того, вы всего в 800 метрах от пляжа Найхарн, что дает вам возможность наслаждаться берегом моря и песчаными пляжами в любое время.
 

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
8
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Односпальный Полулюкс Е-1
Пхукет, Таиланд
от
€158,522
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