Односпальный Полулюкс B-1

Продаётся уютная Односпальный Полулюкс площадью 46,51 кв.м. на первом этаже в престижном жилом комплексе The One.



Дополнительным преимуществом этой квартиры является доступ в бассейн! Вы сможете наслаждаться освежающими плаваниями и релаксацией прямо у себя дома.



Вместе с этой уникальной квартирой мы дарим вам особый подарок - пакет мебели в подарок!



Жилой комплекс The One предлагает широкий спектр удобств, включая бассейн, фитнес-центр, парковку, круглосуточную охрану и многое другое. Вы сможете наслаждаться высоким уровнем комфорта и безопасности.