  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Односпальный Полулюкс B-1

Односпальный Полулюкс B-1

Пхукет, Таиланд
от
€197,189
;
7
Оставить заявку
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Продаётся уютная Односпальный Полулюкс площадью 46,51 кв.м. на первом этаже в престижном жилом комплексе The One.

 Дополнительным преимуществом этой квартиры является доступ в бассейн! Вы сможете наслаждаться освежающими плаваниями и релаксацией прямо у себя дома.

 Вместе с этой уникальной квартирой мы дарим вам особый подарок - пакет мебели в подарок!

 Жилой комплекс The One предлагает широкий спектр удобств, включая бассейн, фитнес-центр, парковку, круглосуточную охрану и многое другое. Вы сможете наслаждаться высоким уровнем комфорта и безопасности.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
8
Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Элитный жилой комплекс с бассейнами в центре Пхукета, Таиланд
Кату, Таиланд
от
€80,797
Жилой комплекс Bayphere
Na Chom Thian, Таиланд
от
€145,809
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
€49,780
Жилой комплекс STAR в современном архитектурном стиле
Паттайя, Таиланд
от
€53,843
Жилой комплекс Star
Паттайя, Таиланд
от
€41,782
Вы просматриваете
Односпальный Полулюкс B-1
Пхукет, Таиланд
от
€197,189
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, в комплексе с большой инфраструктурой, 30 метров до пляжа Раваи, Пхукет
Жилой комплекс Виллы с частными бассейнами, в комплексе с большой инфраструктурой, 30 метров до пляжа Раваи, Пхукет
Пхукет, Таиланд
от
€441,909
Агентство: TRANIO
Уникальная концепция проектаделает проект точкой притяжения всего района Раваи. Недвижимость здесь обладает высоким арендным потенциалом независимо от сезона. В комплексе 22 виллы премиального класса c 4-6 спальнями. Программа Rental Pool для вилл – 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании, из своей доли она покрывает все расходы. Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса. Есть рассрочка до конца строительства с первым взносом 50%. Депозит 200 000 THB. Удобства и оснащение в доме Подробнее об инфраструктуре комплекса: шоппинг-центр (продовольственный супермаркет и детский супермаркет), спортивный комплекс и тренажерный зал, теннисный корт, 3 общих бассейна с панорамным видом на море, частная международная школа(программа Cambridge), частный детский сад, детский развлекательный парк и батутный центр, клиника профессионального омоложения, рестораны и британский паб, SPA и косметология. Расположение и объекты поблизости Раваи - самый большой округ Пхукета. Популярен у экспатов и зимовщиков. У района удобная транспортная доступность, рядом пляжи Найхарн, Януй, Ао Сан, Раваи. До пляжа Раваи 30 метров. Вдоль набережной множество баров и ресторанов. Большой Будда в 30 минутах езды. До пирса Чалонг - 5 км. До Международного аэропорта - 40 км.
Многоквартирный жилой дом Proud Residence
Многоквартирный жилой дом Proud Residence
Пхукет, Таиланд
от
€122,746
Площадь 35–70 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2022
Застройщик: Art House
Особенность объекта: Планировка домов обеспечивает панорамный вид на море в 75% квартир. А также делает проект одним из лучших вариантов для инвестиций на Пхукете. Застройщик предлагает гарантированный доход 7% на 5 лет или программу аренды 60/40% В комплексе: Новый и абсолютно уникальный проект находится всего лишь в 300х метрах от самого популярного и туристического пляжа Пхукета – Карон, известного своим белоснежным песком, кристально чистой водой и развитой инфраструктурой. Комплекс состоит из двух семиэтажных зданий утопающих в зелени холмов с видом на бескрайний океан. Вся инфраструктура района находится в шаговой доступности: кафе, рестораны, в том числе и русская кухня, магазины, супермаркеты, массаж и спа салоны, аптеки, банки и пункты обмена валют, рынки, храм и местные достопримечательности. Сам комплекс имеет отельную лицензию, богатую инфраструктуру и обладает спектром высококлассных услуг 5* отеля, которые отвечают всем требованиям даже самых взыскательных гостей: бассейн «инфинити» на крыше каждого здания с собственным баром-рестораном и панорамным видом на океан, бассейн на первом этаже с террасой для приема солнечных ванн, сауна, фитнес центр с профессиональным оборудованием, детская игровая комната и библиотека, ресторан для завтраков, тропический сад, лобби, две крытые парковки, круглосуточная охрана и система видеонаблюдения. В апартаментах: 191 квартира с односпальной и двуспальной планировками и возможностью обьединения нескольких квартир в пентхаус. Все планировки тщательно продуманы, чтобы обеспечить максимум комфорта и пространства: просторная открытая гостинная совмещена с обеденной зоной, полностью оборудованная кухня, отдельная спальная и ванная комнаты, балкон. По желанию гостей можно оборудовать гардеробную или установить ванную в балийском стиле. Дизайн квартир – тропический модерн, выполнен в теплых, естественных тонах с отделкой из дерева и натуральных материалов. Карта: Аэропорт: 40 мин Патонг: 10 мин Торговый центр: 15 мин Супермаркет: 5 мин Рестораны: 5 мин Больница: 10 мин Гольф-клуб: 10 мин Пристань: 25 мин Места поблизости Большой Будда Пхукет Саймон Кабаре Пляж Ката Минигольф Dino Park и ресторан Ночной рынок Карон Храм Суван Кхири Кхет
Жилой комплекс ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Жилой комплекс ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Банг Саре, Таиланд
от
€59,119
Сдача в: 2026
Застройщик: Sisaran
Пятый проект Sisaran of Bang Saray - это роскошный кондоминиум ECO Friendly с 262 единицами. Благодаря более чем 15 фасилитаторам для жителей и множеству 5-звездочных сервиков, эта разработка установит новый эталон для Bang Saray.
Realting.com
Перейти