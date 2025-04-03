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Магазины в Наконпатом, Таиланд

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1 объект найдено
Car showroom for sale with repair service center Next to Phetkasem Road, Nakhon Pathom Province, Thailand. в Ban Lao Tao, Таиланд
Car showroom for sale with repair service center Next to Phetkasem Road, Nakhon Pathom Province, Thailand.
Ban Lao Tao, Таиланд
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 3
Продается автосалон с ремонтным сервисным центром. Рядом с Phetkasem Road, провинция Накхонп…
$5,43 млн
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