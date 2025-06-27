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Жильё в Na Yang, Таиланд

1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Ча-Ам, Таиланд
Вилла 4 комнаты
Ча-Ам, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 1/2
Откройте для себя идеальное место для отдыха на этой прекрасно ухоженной вилле с 3 спальнями…
$197,769
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Na Yang, Таиланд

с бассейном
Недорогая
Элитная
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