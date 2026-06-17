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Студии с бассейном в Na Kluea, Таиланд

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1 объект найдено
Студия в Нонг-Пру, Таиланд
Студия
Нонг-Пру, Таиланд
Площадь 23 м²
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$64,996
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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