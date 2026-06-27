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Долгосрочная аренда таунхаусов в Na Kluea, Таиланд

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Нонг-Пру, Таиланд
Таунхаус 3 спальни
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Европейский стиль Townhome для аренды в Восточной Паттайе Townhome для аренды в Восточной Па…
$973
в месяц
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Агентство
PLC Real Estate
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