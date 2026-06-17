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Квартиры с террасой в Na Kluea, Таиланд

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27 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Нонг-Пру, Таиланд
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Квартира 1 спальня
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
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$77,600
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Квартира 2 спальни в Нонг-Пру, Таиланд
Квартира 2 спальни
Нонг-Пру, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
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$267,000
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Студия в Нонг-Пру, Таиланд
Студия
Нонг-Пру, Таиланд
Площадь 23 м²
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$64,996
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 20/54
Кондоминиум класса люкс Northpoint на продажуРасположение: Naklua, Wongamat, PattayaВысокий …
$845,665
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 7/8
Кондоминиум Wongamat Residence рядом с Pattaya North Pattaya North, Na Kluea, Bang Lamung, …
$317,643
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Этаж 53/54
Duplex 3 bed 4 bathroom  in Zire Wongamat in North Pattaya, Pattaya Type : 3 bedroom 4 ba…
$1,12 млн
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TekceTekce
Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 20/31
1-комнатная квартира 55 м2 в Baan Plai Haad - Паттайя • 1 спальня • 55 м2 • Этаж 20-й •…
$164,705
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 10/54
Потрясающий вид на море на продажу! Кондоминиум Zire Wongamat удачно расположен в районе Н…
$308,822
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 26/54
Кондоминиум Zire Wongamat.-Башня B -2 спальни, 1 ванная комната. -62 квадратных метра. - Выс…
$250,000
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 6/38
2 спальни, 2 ванные комнаты, 92 м2 потрясающий вид на море в башне Вонг Амат.Тип: 2 спальни,…
$279,411
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 5/7
Продается кондоминиум Garden Cliff Пляж Вонгамат Фантастическая квартира на берегу моря и…
$426,471
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 28/38
Wongamat Tower Condo, 1 bedroom for sale Fully furnished and modern style apartments for …
$146,764
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 4/12
2 спальни 105 м2 Siam Penthouse 3 в Северной Паттайе, Паттайя• 2 спальни  2 ванные комнаты с…
$264,706
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Этаж 10/31
Тип: 2 спальни, 2 ванные комнаты Площадь: 73 м2 Квота: Иностранная квота Этаж: 10-й Сбор…
$255,882
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Пентхаус в Na Kluea, Таиланд
Пентхаус
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Этаж 44/54
Gorgeous View!! 5 bedroom at Northpoint Condominium close to Pattaya North Northpoint Tow…
$2,06 млн
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 30/54
Продается кондоминиум Zire Wongamat в Паттайе с 2 спальнями • 2 спальни, 2 ванные комнаты • …
$500,000
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 28/37
1 спальня1 ванная комната в Zire Wongamat Pattaya Тип: 1 спальня1 ванная комната Вид: Вид…
$150,386
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 9/54
Продается кондоминиум Northpoint, 1 спальняТип: 2 спальни Площадь: 102 кв. м Иностранное наз…
$455,882
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 15/31
Type : 1 bedroom 1 bathroom Size : 53 m2 Quota: Foreign Quota  Floor : 15 th Transfer fe…
$161,765
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 15/54
Northpoint luxury condominium for sale Location: Naklua, Wongamat, Pattaya - Floor 15 th…
$467,647
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 11/38
2 спальни, 2 ванные комнаты, 92 м2 потрясающий вид на море в башне Вонг Амат.Тип: 2 спальни,…
$270,588
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Пентхаус в Na Kluea, Таиланд
Пентхаус
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Этаж 44/54
Пентхаус 2 этажа 390 кв. м Northpoint в Северной Паттайе, ПаттайяПлощадь 390 кв. м  2 спальн…
$5,88 млн
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 33/54
3 Bedroom Sea view at Northpoint Naklua, Wongamat, Pattaya  NORTHPOINT  Wongamat T…
$779,412
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 37/43
2 Bedroom 2 Bathroom sea view at Riviera Wongamat Size 70 m² Floor 37 th Sea view Foreig…
$367,648
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 8/54
Зир Вонгамарт• Тип 1 Спальня 1 ванная комната• Размер 77 м2• 8-й этаж• Полностью меблированн…
$411,765
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 13/54
Northpoint Luxury Condominium для продажи Местоположение: Наклуа, Вонгамат, Паттайя - Выс…
$514,703
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Кондо в Na Kluea, Таиланд
Кондо
Na Kluea, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 12/54
2 спальни, 2 ванные комнаты, Zire for Rent - Wongamat BeachfrontЭтот потрясающий 2-комнатный…
$902,951
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