ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Жилая
Multilevel-apartment
Многоуровневые квартиры возле озера в Таиланде
Многоуровневые квартиры
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни с видом на море, с Вид на жительство и гражданство, с Akvapark Blue Tree
Пхукет, Таиланд
3
Особенность объекта: Роскошные виллы, местоположение которых позволит получать наиболее высо…
€287,905
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
4
470 м²
PAN5782: The uniqueness of this gorgeous 4-bedroom villa is ideal combination of all five se…
€1,95 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
3
1
70 м²
36
Wyndham Grand Residences Wongamat расположен в редком и престижном месте на мысе Вонгамат, н…
€349,756
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхангнга, Таиланд
Sunshine Beach Condominium – это новый кондотель мирового уровня от застройщика TH Group Phu…
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Пхукет, Таиланд
4
4
480 м²
3
Удоблочная вина с балсом советем дизайном располена кат., ОБщая застроеная прощадь составиет…
€600,397
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Бангкок, Таиланд
4
1
67 м²
8
HOLME Ekkamai 22 - это стильный 8 этажный проект малоэтажного кондоминиума с одним зданием, …
€348,804
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Пхукет, Таиланд
4
189 м²
1
Виллы с частными бассейнами и тропическими садами, в 5 минутах от пляжей и пристани для яхт,…
€359,902
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, новое здание
Пхукет, Таиланд
3
4
42 021 м²
Тропическая жизнь в ее лучшем, роскошном и доступном месте, в закрытом поместье с лагуной пр…
€789,458
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
3
1
70 м²
38
Комплекс The Panora Condominium - небоскреб высотой в 38 этажей, расположенный в одном из лу…
€307,006
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, в центре города
Бангкок, Таиланд
3
1
61 м²
8
HOLME Ekkamai 22 - это стильный 8 этажный проект малоэтажного кондоминиума с одним зданием, …
€231,627
Рекомендовать
Кондо 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
4
4
845 м²
1/1
Курорт Andara расположен на пляже Камала, в километре от пляжа на западном побережье Пхукета…
€4,17 млн
Рекомендовать
Квартира с балконом, с лифтом, с кондиционером
Паттайя, Таиланд
24 м²
1/20
Кондоминиум The Cloud получил награду как Лучший Доступный Кондоминиум на восточном побережь…
€51,917
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Таиланде
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL