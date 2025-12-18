Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Mueang
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Mueang, Таиланд

1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Mueang, Таиланд
Вилла 7 комнат
Mueang, Таиланд
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 2/2
Испытайте максимум роскоши в жизни в Bang Saen, Чонбури, Таиланд. Эта потрясающая 2-этажная …
$267,325
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Параметры недвижимости в Mueang, Таиланд

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
