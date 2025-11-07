Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Mueang
  4. Жилая
  5. Кондо

Кондо в Mueang, Таиланд

Кондо Удалить
Очистить
1 объект найдено
Кондо в Bang Saen, Таиланд
Кондо
Bang Saen, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 286 м²
PENTHOUSE | OCEAN VIEW | GOLF COURSE | FULLY FURNISHED Experience elevated living in this st…
$338,800
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Mueang, Таиланд

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти