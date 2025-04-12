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Квартиры в Mueang, Таиланд

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Bang Saen, Таиланд
Квартира 1 комната
Bang Saen, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 4/6
Ощутите идеальное сочетание комфорта и удобства в этой студии в Банг Саене, Чонбури. Эта пре…
$29,787
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Международное агентство недвижимости Habita
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