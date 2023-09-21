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Продажа новых домов в Mueang Samut Prakan District, Таиланд

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Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
5 ванных
€231,782
Вилла 3 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
194 м²
€252,446
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
29 м² 1 ванная
€55,867
Студия 1 комната с парковка
Бангкок, Таиланд
24 м²
€51,270
Квартира 3 спальни
Ko Samui, Таиланд
130 м² 3 ванных
€397,313
Дом 5 спален с бассейном, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
850 м² 5 ванных
€838,428
Квартира с видом на море, с видом на горы
Chatuchak Subdistrict, Таиланд
€114,298
Вилла 4 спальни с Spalni, с видом на океан
Пхукет, Таиланд
1 588 м²
€2,976,099
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