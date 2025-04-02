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Земельные участки в Mueang Samut Prakan District, Таиланд

1 объект найдено
Участок земли в Phraek Sa, Таиланд
Участок земли
Phraek Sa, Таиланд
Продается земля под строительство завода в промышленном районе Бангпу (Пракса Май), провинци…
$4,26 млн
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