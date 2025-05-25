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Квартиры с бассейном в Mueang Samut Prakan District, Таиланд

Samut Prakan City Municipality
3
Pak Nam Subdistrict
3
Samut Prakan
3
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Вилла в Чонг Тале, Таиланд
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Вилла
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 431 м²
Количество этажей 2
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$767,531
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Застройщик
SID Thailand
Языки общения
English, Русский, Français
Квартира 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
UP UP
Квартира 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 5/6
$573,710
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
SID Thailand
Языки общения
English, Русский, Français
Квартира 3 комнаты в Чонг Тале, Таиланд
UP UP
Квартира 3 комнаты
Чонг Тале, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 4/6
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$573,723
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
SID Thailand
Языки общения
English, Русский, Français
Вилла в Чонг Тале, Таиланд
Вилла
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 431 м²
Количество этажей 2
🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии! Th…
$777,471
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
SID Thailand
Языки общения
English, Русский, Français
Вилла в Чонг Тале, Таиланд
Вилла
Чонг Тале, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 431 м²
Количество этажей 2
$777,345
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Застройщик
SID Thailand
Языки общения
English, Русский, Français
Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 5/7
Квартира с 1 спальней площадью 33 кв. м. в корпусе B на 5 этаже. Номер юнита MBB504Самый дол…
$147,146
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Квартира 1 комната в Choeng Thale, Таиланд
Квартира 1 комната
Choeng Thale, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 6/8
Квартира с 1 спальней площадью 28,3 кв.м. на 7 этаже. Номер юнита A719 в проекте So Lagoon C…
$99,574
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Квартира в Пхукет, Таиланд
Квартира
Пхукет, Таиланд
Площадь 100 м²
Комплекс люксовых апартаментов в самом сердце района Банг Тао. Просторные квартиры в премиал…
$495,912
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Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Квартира 1 комната в Ban Bang Thao, Таиланд
Квартира 1 комната
Ban Bang Thao, Таиланд
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/7
Квартира с 1 спальней площадью 33 кв. м. в корпусе G на 2 этаже. Номер юнита MBG217Самый дол…
$142,955
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Вилла в Ko Samui, Таиланд
Вилла
Ko Samui, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 м²
Bedroom Villa – Promising a lifestyle marked by modern elegance, this breathtaking sea view …
$657,140
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Квартира 1 комната в Карон, Таиланд
Квартира 1 комната
Карон, Таиланд
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Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
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Вилла 4 комнаты в Тхаланг, Таиланд
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Типы недвижимости в Mueang Samut Prakan District

однокомнатные

Параметры недвижимости в Mueang Samut Prakan District, Таиланд

с садом
с террасой
Недорогая
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