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Квартиры в Mueang Samut Prakan District, Таиланд

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Банг Муанг
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8 объектов найдено
Квартира в Ban Sam Phraek, Таиланд
Квартира
Ban Sam Phraek, Таиланд
Готовый комплекс в Бангкоке - инвестиции без рисков в мегаполис‼️ Таиланда. 💲Уникальный п…
$48,655
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Квартира 2 спальни в Ban Sam Phraek, Таиланд
Квартира 2 спальни
Ban Sam Phraek, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$449,613
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Квартира 2 комнаты в Ban Sam Phraek, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ban Sam Phraek, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 18/32
Апартаменты с 1 спальней площадью 33,75 кв.м. на 18-ом этаже в современном жилом кондоминиум…
$158,801
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Ban Sam Phraek, Таиланд
Квартира 2 спальни
Ban Sam Phraek, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/8
Продается 2-комнатная квартира 30.63 м² в готовом комплексе Бангкока! Уникальная программ…
$65,999
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Квартира 3 комнаты в Ban Sam Phraek, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Ban Sam Phraek, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 24/38
ДИФИЦИТHАЯ ЕВРО ТРЁХкомнатнaя кваpтирa в ГОTОBОМ кoмплeкce БEЗ pисков недoстpоя, в СУПEP ЛOK…
$163,810
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Квартира 2 комнаты в Ban Sam Phraek, Таиланд
Квартира 2 комнаты
Ban Sam Phraek, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 6/8
Уютная квартира «под ключ» 1+1 площадью 30,72 м.кв. на 6 этаже современного кондоминиума в Б…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Ban Sam Phraek, Таиланд
Квартира 1 спальня
Ban Sam Phraek, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$364,925
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
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Квартира 3 комнаты в Samut Prakan City Municipality, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Samut Prakan City Municipality, Таиланд
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 48 м²
Количество этажей 19
Готовые к заселению апартаменты рядом с автомагистралью, магазинами и университетом, Бангкок…
$186,593
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Типы недвижимости в Mueang Samut Prakan District

однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Mueang Samut Prakan District, Таиланд

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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