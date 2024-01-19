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Жильё в Mueang Pathum Thani District, Таиланд

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом в Chang Rak Yai, Таиланд
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом
Chang Rak Yai, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/8
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 5 %!Прекрасно подходит как для постоянног…
€55,997
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом в Chang Rak Yai, Таиланд
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом
Chang Rak Yai, Таиланд
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 5/8
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 5 %!Прекрасно подходит как для постоянног…
€59,431
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文

Параметры недвижимости в Mueang Pathum Thani District, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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