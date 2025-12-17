Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Mueang Narathiwat
  4. Долгосрочная аренда
  5. Вилла

Снять виллу на длительный срок в Mueang Narathiwat, Таиланд

1 объект найдено
Вилла 6 спален в Narathiwat, Таиланд
Вилла 6 спален
Narathiwat, Таиланд
Количество спален 6
Площадь 1 040 м²
Количество этажей 2
Роскошная дизайнерская вилла “ESCAPE” в Laguna Homes – ваш идеальный выбор для жизни в стиле…
$19,398
в месяц
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
