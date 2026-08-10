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Квартиры в Mueang Krabi, Таиланд

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6 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Mueang Krabi, Таиланд
Квартира 3 спальни
Mueang Krabi, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Шаг в новый стандарт тропической роскоши в Botanica Luxury Krabi, бутик-коллекция элитных ча…
$502,814
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Квартира 3 спальни в Mueang Krabi, Таиланд
Квартира 3 спальни
Mueang Krabi, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Шаг в новый стандарт тропической роскоши в Botanica Luxury Krabi, бутик-коллекция элитных ча…
$502,814
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Квартира 4 спальни в Краби, Таиланд
Квартира 4 спальни
Краби, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 412 м²
Elixir Villas at Klongtom Heritage, Krabi, present a rare opportunity to invest in Thailand’…
$938,990
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TekceTekce
Квартира 4 спальни в Краби, Таиланд
Квартира 4 спальни
Краби, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 412 м²
Виллы Elixir в Klongtom Heritage, Краби, представляют собой редкую возможность инвестировать…
$938,990
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Квартира 3 спальни в Mueang Krabi, Таиланд
Квартира 3 спальни
Mueang Krabi, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Шаг в новый стандарт тропической роскоши в Botanica Luxury Krabi, бутик-коллекция элитных ча…
$502,814
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English
Квартира 4 спальни в Краби, Таиланд
Квартира 4 спальни
Краби, Таиланд
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 412 м²
Виллы Elixir в Klongtom Heritage, Краби, представляют собой редкую возможность инвестировать…
$938,990
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Параметры недвижимости в Mueang Krabi, Таиланд

Недорогая
Элитная
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