Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Коммерческая
  4. Min Buri Subdistrict

Коммерческая недвижимость в Min Buri Subdistrict, Таиланд

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Бангкок, Таиланд
Коммерческая
Бангкок, Таиланд
Площадь 20 370 м²
Количество этажей 8
Shopping mall building for sale Next to King Taksin Monument, Wongwian Yai, Bangkok, Thailan…
€13,81 млн
Оставить заявку
Lay chicken farm business for sale It has an egg production volume of 105,600 eggs/day. в Пхрэ, Таиланд
Lay chicken farm business for sale It has an egg production volume of 105,600 eggs/day.
Пхрэ, Таиланд
Количество этажей 1
Lay chicken farm business for sale It has an egg production volume of 105,600 eggs/day.  …
€3,61 млн
Оставить заявку
Отель с Spalni в Пхангнга, Таиланд
Отель с Spalni
Пхангнга, Таиланд
PHA5533: Отель High-Standard расположен на острове Ко Хо Као в провинции Пхангнга. Курорт со…
€3,13 млн
Оставить заявку
Инвестиционная в Бангкок, Таиланд
Инвестиционная
Бангкок, Таиланд
Площадь 148 600 м²
Mixed-use project for sale in Pratunam area, Bangkok, Thailand.   The project is locat…
€10,04 млн
Оставить заявку
Доходный дом в Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Новый кондо-отель на 1 линии с отельным управлением Новый комплекс на 1 линии с отельным…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Доходный дом в Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 7
Расположение жилого комплекса на одном из лучших пляжей Юго-Восточной Азии, на пляже Карон: …
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Отель 9 спален с Spalni в Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален с Spalni
Пхукет, Таиланд
Количество спален 9
Площадь 580 м²
PAT5812: Этот стильный пятиэтажный отель был построен в 2018 году. Из него открывается прекр…
€1,72 млн
Оставить заявку
Отель 2 спальни с Spalni, под аренду в Пхукет, Таиланд
Отель 2 спальни с Spalni, под аренду
Пхукет, Таиланд
Количество спален 2
Площадь 600 м²
BAN6675: СРОЧНАЯ ПРОДАЖА части отеля! Часть работающего отеля с дополнительной землей. 8 вил…
€949,623
Оставить заявку
Отель с Spalni в Пхукет, Таиланд
Отель с Spalni
Пхукет, Таиланд
CHA5845: Этот бутик-отель находится всего в 5 минутах езды от тренировочного лагеря Dragon M…
€1,12 млн
Оставить заявку
Отель 9 спален в Пхукет, Таиланд
Отель 9 спален
Пхукет, Таиланд
Количество спален 9
PAT6347: уютный и небольшой гостиничный комплекс на 17 номеров, где каждый гость будет чувст…
€997,727
Оставить заявку
Отель с Spalni в Пхукет, Таиланд
Отель с Spalni
Пхукет, Таиланд
PAT5740: отличная инвестиция - покупка готового отеля в районе, который часто посещают турис…
€554,780
Оставить заявку
Доходный дом в Пхукет, Таиланд
Доходный дом
Пхукет, Таиланд
Количество этажей 1
Инвестиционный коттедж с видом на море Коттеджи с джакузи или бассеином, потрясающим вид…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Realting.com
Перейти