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Отели в Lat Krabang District, Таиланд

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1 объект найдено
Отель с балконом, с мебелью, с лифтом в Lat Krabang Subdistrict, Таиланд
Отель с балконом, с мебелью, с лифтом
Lat Krabang Subdistrict, Таиланд
Площадь 2 650 м²
Количество этажей 5
Продается 40-ключевой отель в аэропорту Бангкока - Таиланд - с открытым бассейном. Владелец,…
€3,37 млн
Realting.com
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