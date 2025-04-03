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Жильё в Лампанг, Таиланд

1 объект найдено
Кондо с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Ban Sai Tai, Таиланд
Кондо с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Ban Sai Tai, Таиланд
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 31/33
This property is a 190 m² condo on 31 st floor with 2 bed and 2 bathrooms that is available …
$729,411
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Агентство
Highrise Property and Construction
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Параметры недвижимости в Лампанг, Таиланд

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов