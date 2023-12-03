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Жильё в Lam Luk Ka District, Таиланд

1 объект найдено
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом в Sanam Bin Subdistrict, Таиланд
Квартира 5 спален с парковкой, с террасой, с садом
Sanam Bin Subdistrict, Таиланд
Комнаты 6
Площадь 383 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейном и парком рядом с аэропортом, Бангкок, Таиланд Резиденция располаг…
€696,471
в месяц
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Параметры недвижимости в Lam Luk Ka District, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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