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Жильё с видом на горы в Лаем Чабанг, Таиланд

2 объекта найдено
Квартира с видом на море, с видом на горы в Банг-Ламунг, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Банг-Ламунг, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
Цена по запросу
Квартира с видом на море, с видом на горы в Банг-Ламунг, Таиланд
Квартира с видом на море, с видом на горы
Банг-Ламунг, Таиланд
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем бе…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Лаем Чабанг, Таиланд

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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