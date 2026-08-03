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Коттеджи в Краби, Таиланд

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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Краби, Таиланд
Коттедж 4 комнаты
Краби, Таиланд
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 311 м²
Количество этажей 1
Вилла с бассейном в Краби с видом на горы за 19 млн бат   Мечтаете о месте, где утро н…
$570,000
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Агентство
Undersun Estate
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Параметры недвижимости в Краби, Таиланд

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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